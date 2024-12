TARQUINIA - Incendio all’interno del campeggio Europing village di Spinicci, località balneare di Tarquinia situata lungo la strada Litoranea.

Per cause in corso d’accertamento, un bungalow ha preso fuoco. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno. Momenti di panico e paura tra il personale della struttura e i turisti presenti.

Le fiamme, visibili anche da lontano, hanno subito avvolto il casottino che fortunatamente era vuoto.

Dal rogo si è alzata una colonna di denso fumo visibile anche dalla spiaggia, che ha impaurito i bagnanti e gli ospiti del campeggio.

E sono stati proprio i villeggianti ad intervenire per primi, impedendo che il fuoco si propagasse.

Subito dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme, per poi mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

