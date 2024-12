LADISPOLI – Dopo la periferia etrusca brucia anche quella ladispolana. Un incendio è esploso nella frazione Monteroni l’altro pomeriggio in prossimità del cavalcavia dell’autostrada A12. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cerenova e la Polizia di Stato di Ladispoli ma anche gli agricoltori della frazione agricola che con i loro mezzi hanno tentato di arginare le fiamme riuscendo a dare il proprio contributo. Non si sono registrati danni a persone o cose e non ne ha risentito nemmeno la circolazione stradale in campagna e sulla Roma-Civitavecchia.

Tanti incendi in questi giorni nelle località periferiche di Cerveteri, soprattutto nell’area di San Paolo. Si teme dietro ci possa essere la mano dolosa proprio come quanto accaduto nella scorsa stagione estiva che ha fatto registrare una trentina di roghi.

