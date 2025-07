CERVETERI – Due incendi ieri in periferia, un altro oggi nella frazione di Valcanneto. Non c’è pace in terra etrusca dopo il rogo infernale che ha colpito il centro di Cerveteri domenica scorsa con le fiamme che hanno lambito palazzine in viale Manzoni, via della Necropoli e via del Sasso. Oggi l’intervento dei pompieri di Cerenova e della protezione civile comunale è via dei Casaletti con il fuoco che sta avanzando rapidamente verso le serre e le abitazioni come documentano sui social i residenti piuttosto allarmati per un’estate rovente e non solo per l’afa. Ieri invece gli incendi sono stati domati in via Furbara-Sasso e in area Monte li Pozzi. La sindaca, Elena Gubetti, senza troppi giri di parole in settimana ha parlato di attacchi da parte di piromani senza scrupoli. Da capire se anche oggi ci sia dietro la mano dell’uomo o il rogo sia da addebitare più alla sbadataggine magari per una cicca di sigaretta gettata dal finestrino.

