Intervento provvidenziale della guardia di finanza che evita che un incendio possa avere conseguenze più gravi. Ieri mattina una pattuglia di Civita Castellana in servizio di pubblica utilità 117 in località Vallescura nei pressi del comune di Nepi, è intervenuta contenendo un incendio divampato in un terreno coltivato ad orzo che poteva avere delle conseguenze molto più pesanti. Nello specifico, i militari impegnati nel normale servizio di controllo del territorio, hanno notato che il terreno invaso dalle fiamme era a ridosso di un bosco attraversato dalla linea del metanodotto. Pertanto hanno contattato prontamente la sala operativa che, a sua volta ha allertato i vigili del fuoco.

Nel frattempo sono riusciti a individuare e ad avvertire il proprietario del terreno che con il proprio mezzo agricolo, si prodigava a scavare un solco, evitando alle fiamme di propagarsi ulteriormente. Sono in corso degli accertamenti da parte delle autorità preposte per accertare l’origine del rogo e verificare le eventuali responsabilità.