LADISPOLI – Caos poco fa sulla Roma-Civitavecchia per via di un incendio improvviso sulla carreggiata a poca distanza dallo svincolo Cerveteri-Ladispoli. L’autostrada A12 è rimasta chiusa per almeno un quarto d’ora per consentire ai vigili del fuoco di Cerenova di spegnere il rogo forse innescato da una cicca di sigaretta lanciata dal finestrino di un’auto. I disagi sono proseguiti e per altri 30 minuti almeno è stata chiusa una corsia di marcia in direzione Civitavecchia. La situazione ora è rientrata nella normalità.