Anche i vigili del fuoco di Viterbo si mobilitano per la grave emergenza incendi che si sta registrando in queste ore nel Sud Italia.

Questa sera dal Comando provinciale sulla Cassia Nord è partita una colonna mobile, un modulo specifico per l’antincendio boschivo composto da 9 uomini e 4 automezzi: un’autobotte, un’autopompa serbatoio, un’autobotte pompa, un fuoristrada e un mezzo boschivo. La prima destinazione è Crotone.

Calabria e Sicilia in queste ore sono le regioni più colpite dagli incendi che hanno provocato anche dei morti.

Nella prima, in particolare, la provincia maggiormente interessata sembra quella di Reggio Calabria.

A questa sera complessivamente in Calabria erano ancora 80 gli incendi ancora attivi che vedono impegnate le squadre dei vigili del fuoco e i mezzi aerei, mentre 50 sono quelli completamente estinti nelle ultime 24.

Oltre 360 le unità dei vigili del fuoco del posto in servizio ordinario messe in campo per il contrasto agli incendi di vegetazione.