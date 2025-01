SANTA MARINELLA – “Dopo la figuraccia fatta in consiglio comunale, rinviato perchè la maggioranza non riesce a garantire il numero legale, arriva la notizia dell’incarico per il progetto sull’ex Cementificio Cerrano, affidato al generale Francesco Settanni, ex candidato sindaco dei Cinque Stelle, contro Tidei nel primo mandato e poi passato a Fratelli d’Italia. In una maggioranza già traballante, dove il presidente del consiglio Minghella, eletto con il centrosinistra, pranza con il leader dell’opposizione, l’ex sindaco Bacheca, questa nomina solleva dubbi legittimi. È davvero una scelta tecnica o l’ennesimo inciucio per garantirsi un futuro anche con una coalizione di centrosinistra divisa e sfaldata? Il Cementificio Cerrano rappresenta un tema centrale per il futuro di Santa Marinella, ma le modalità di gestione lasciano molte ombre. Serve trasparenza, non giochi di potere che alimentano la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ci auguriamo che su questa vicenda vengano forniti chiarimenti rapidi e dettagliati. Santa Marinella non ha bisogno di manovre di palazzo, ma di una guida politica chiara e decisa per risolvere i problemi reali della città”.

