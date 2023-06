MARTA – Cerimonia di inaugurazione della scultura della regina Amalasunta.

Si svolgerà nella sala consiliare del comune di Marta domenica pomeriggio alle 16, quando sarà presentato il busto della regina Amalasunta, realizzato dallo scultore e orafo viterbese viterbese Francesco Maria Capotosti. L’evento rientra nella manifestazione “Marta storica”.

Il lavoro di Capotosti è durato quattro mesi e si tratta di una scultura in terracotta che raffigura Amalasunta con smalti a freddo policromi. La corona è fatta in bronzo con perle naturali vere, zaffiri, granati e topazi azzurri, mentre le decorazioni orafe sulle vesti sono in argento e pietre dure di diverse qualità, tipo malatiti o cristallo di rocca e corniole.

L’invito a realizzare l’opera è arrivato dall’assessore alla Cultura del comune di Marta, Sara Volpi.

«Una donna che ha combattuto per la libertà e un simbolo del nostro territorio», l’aveva definita l’artista, parlando della sua opera.

Alla cerimonia, interverranno il sindaco si Marta, Maurizio Lacchini, il vice Roberto Pesci, l’assessore alla CUltura Sara Volpi, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, lo scrittore Paolo Fanelli in arte Luis Contenebra, che presenta “Il calice di Amalasunta” e ovviamente l’artista.