ALLUMIERE - Partenza col botto per il trekking sul Cammino dei Minatori. Si è svolto, infatti, domenica scorsa il primo di una lunga serie di trekking sul neonato "Cammino dei Minatori di Allumiere" insieme alla eccezionale GAE Fernando Brignola, esperta guida escursionistica e, soprattutto, socio fondatore dell'associazione "Il Cammino dell'allume", che da anni lavora a questo progetto. "Posso dirmi emozionato di avere in qualche modo "inaugurato" il tracciato con un trekking ufficiale - spiega la guida escursionistica Fernando Brignola - c'è stata una buona partecipazione, nonostante il tempo incerto. I numerosi partecipanti, provenienti da tutto il circondario, sono rimasti stupiti dalla bellezza dei luoghi attraversati dal cammino ed hanno già dato la loro adesione per "Sentieri Fioriti", l'evento di trekking a 360° che stiamo organizzando con l'associazione per il prossimo 14 aprile" . I promotori del progetto: "Il Cammino dei Minatori" fanno, inoltre, sapere che: "A breve la cartellonistica con le indicazioni sarà portata a termine ed il cammino sarà fruibile anche autonomamente. Per aggiornamenti si può visitare la pagina social dell'associazione. "Tra le tante bellezze che hanno stupito i partecipanti - prosegue e conclude la guida Fernando Brignola - ci sono stati i racconti sulla presenza dell'uomo: già durante il paleolitico, nei pressi della falesia di "Ripa Maiale", il frequente avvistamento di rapaci diurni e la varietà dei paesaggi incontrati". Per info potete scrivere un messaggio sulla pagina fb dell'associazione.