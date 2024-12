FIUMICINO – La Pubblica Amministrazione fa un passo avanti verso i cittadini con l'inaugurazione del nuovo punto Inps presso la sede comunale di Fiumicino. L'iniziativa, attesa da tempo, mira a semplificare l'accesso ai servizi e a rispondere alle esigenze della popolazione locale, che finora doveva spostarsi fino a Ostia per raggiungere il punto Inps più vicino.

Il nuovo sportello, situato in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78, sarà operativo a partire da domani, 3 dicembre, con aperture ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 13. L'accesso è dedicato ai residenti del Comune di Fiumicino, offrendo un punto di riferimento comodo e accessibile per una vasta gamma di servizi.

L’inaugurazione si è svolta con una partecipazione istituzionale di alto livello. Presenti il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, e Nunzia Minerva, direttore del Coordinamento metropolitano di Roma Inps. Tra i rappresentanti dell’Istituto anche Marco De Sabbata, responsabile della segreteria del Direttore Generale Inps, oltre agli assessori e consiglieri comunali e ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Durante la cerimonia, il sindaco Baccini e Valeria Fabriano, direttrice della filiale Inps Metropolitana RM-Eur, hanno firmato il protocollo d’intesa che regola il funzionamento del nuovo sportello. Questo atto ufficiale sancisce l’inizio di un progetto che intende rappresentare un modello di vicinanza e supporto per i cittadini, soprattutto per le categorie più vulnerabili.

Il nuovo sportello si propone di andare incontro alle esigenze degli ultrasessantacinquenni, delle persone in condizioni di fragilità e di chi ha difficoltà ad accedere ai servizi online dell'Inps. Si tratta di un punto di prima accoglienza in grado di fornire assistenza per la gestione delle pratiche e l’inoltro delle domande, semplificando l’accesso ai benefici e alle informazioni.

I servizi offerti includono: informazioni sullo stato delle pratiche; supporto per l'invio delle domande; Protocollazione di documenti in entrata; stampa del cedolino pensionistico; rilascio di estratti contributivi non certificativi; richiesta di copie CU e ObisM; registrazione della delega per l’identità digitale.

Questa iniziativa si configura come un’opportunità per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e vicina alle persone, valorizzando al contempo il ruolo delle istituzioni locali nel facilitare l’interazione con i cittadini. L’apertura del punto Inps rappresenta solo l’inizio di un percorso volto a rafforzare i servizi territoriali nel Comune di Fiumicino.