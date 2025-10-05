SORIANO NEL CIMINO – Un gesto simbolico ma carico di significato: è stata inaugurata nel centro cittadino la panchina bianca donata da Confartigianato, dedicata alla memoria dei caduti, degli invalidi e dei mutilati sul lavoro.

Un'iniziativa che intende tenere viva l’attenzione su un tema troppo spesso trascurato: quello della sicurezza nei luoghi di lavoro e della dignità di ogni lavoratore, anche quando la fatica si trasforma in dolore o in perdita. La panchina bianca rappresenta un luogo di riflessione collettiva, un invito alla consapevolezza, al rispetto delle norme di sicurezza e alla valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme. Un segno di vicinanza e responsabilità civile che arricchisce il patrimonio simbolico della comunità.

L’amministrazione comunale ha ringraziato Confartigianato per il dono e per aver scelto Soriano nel Cimino come luogo per lanciare un messaggio così profondo e necessario.

