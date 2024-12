CERVETERI - Taglio del nastro al museo archeologico nazionale Cerite per la mostra "Miti eroici per Buccheriu di Prestigio". La mostra celebra il ritorno temporaneo dal Musées Royaux d'Art et d'Histoire di Bruxelles di un capolavoro unico: l'Olpe di Bruxelles ritrovato nell'800 a Cerveteri e oggi esposto insieme a preziosi oggetti rinvenuti nelle tombe principesche di Campo della Fiera. La mostra è l'occasione per raccontare una storia straordinaria e unica, che aggiunge un tassello incredibile alle vicende degli scavi archeologici a Cerveteri. L'Olpe fu acquistata e donata al museo di Bruxelles, mancante di alcuni frammenti fu restaurata con supporti in gesso. I frammenti mancanti oggi sono stati esposti accanto all'Olpe proprio a Cerveteri. «L'allestimento presso il nostro museo - ha commentato il sindaco Gubetti - è stato possibile grazie ai rapporti di collaborazione tra Italia e Belgio, a celebrare questo evento oggi era presente l'ambasciatore del Belgio in Italia Pierre Emanuel De Bauw. Un doveroso ringraziamento alla direttrice del Musée Royaux d'art e d'Histoire di Bruxelles Geraldine David, alla direttrice dall'Accademia Belgica Cecile Evers, alla nostra Sovrintendente Margherita Eichberg, al Direttore del PACT Vincenzo Bellelli e a tutti i volontari di Naac, Gar, Gatc, Lucumone, Ogniquota e Nuova Generazione Etrusca. La mostra sarà visitabile fino al 16 marzo 2025».

©RIPRODUZIONE RISERVATA