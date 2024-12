TARQUINIA - L’ex assessora alla Cultura Martina Tosoni ha partecipato alla Borsa del turismo archeologico di Paestum come travel designer. Attraverso i social racconta l’entusiasmante esperienza: «Ho fatto conoscere in questo panel al pubblico tutti i comuni e gli itinerari inseriti nella Dmo Etruskey; descritto le esperienze e le attività che si possono fare, i siti archeologici più importanti presenti in questo territorio unico che si contraddistingue per un’offerta che varia dal turismo rurale a quello balneare, dall’escursionismo, al turismo enogastronomico, culturale, scolastico, esperenziale». «Ho presentato inoltre le strutture e i partner privati all’interno della rete, grazie ai quali è possibile ampliare il ventaglio di attività da proporre a chi sceglie questa destinazione - spiega Martina Tosoni - Si conclude così una bellissima esperienza: ringrazio tutti coloro che ho incontrato in questi giorni, chi mi ha aiutata, chi ha creduto fin da subito nell’importanza di essere in rete, chi fa della promozione turistica e culturale una “missione” quotidiana. È stato bello essere qui e dire : Noi siamo Etruskey, L’Etruria Meridionale, la terra dei Re pronta ad accogliere e regalare esperienze uniche». I Comuni coinvolti nella rete sono Tarquinia, Montalto di Castro, Blera, Barbarano Romano, Monte Romano, Tolfa, Allumiere, Canale Momterano, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli.

