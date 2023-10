LADISPOLI – Tre rom sono stati bloccati dalla polizia in queste ore. Si parla tanto di furti in questi giorni e non è da escludere che la banda, a bordo di una vettura con targa estera, si trovasse in città proprio per mettere a segno alcuni colpi nelle abitazioni. Nella loro auto avevano occultato gli strumenti del “mestiere”, tra cacciaviti speciali e una chiave inglese a rullino per aprire le porte delle varie case. Gli agenti del commissariato di via Vilnius si sono insospettiti e li hanno fermati in via Palo Laziale. Inutile il tentativo dei tre di dileguarsi in direzione della statale Aurelia. Tutti e tre erano residenti nell’ex campo nomadi di Tor di Quinto a Roma e quanto pare specializzati nei furti in appartamento, raid messi a segno anche in campo internazionale. Si sono beccati una denuncia piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia anche se in queste ore rischiano di essere sanzionati anche con un foglio di via obbligatorio che gli impedisca, per diverso tempo, di tornare nella città ladispolana.

