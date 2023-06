LADISPOLI – Il suo inseparabile “amico” non voleva proprio lasciarlo a casa. Così lo ha messo in un sacco portandolo in spiaggia. Niente cane o gatto, l’animale è un “Pantherophis Guttatus”, o meglio battezzato come serpente del grano che però si sarebbe dato alla fuga. L’ospite strisciante di colore rosso, appartenente alla famiglie dei colubridi, è stato recuperato dai volontari della guardie Nogra sotto ad una barca sul lungomare di via Regina Elena. Si tratta di un rettile che vive negli Usa, non di certo in Italia. Incredulità su come sia finito in spiaggia. Inizialmente si pensava fosse sfuggito al proprietario che lo teneva in casa. Le zoofile hanno lanciato un appello: «Se qualcuno lo riconosce può contattarci al numero 3922564772». A questo punto due le ipotesi: la prima è che il padrone non ha il coraggio di riprenderselo dopo averlo portato con sé in spiaggia ma non è nemmeno da escludere la pista dell’abbandono. Colubride a parte, da tempo viene segnalata una invasione di serpenti: continuano a infilarsi nei giardini e nelle case. I biacchi sono sempre più numerosi e gli esperti tendono sempre a rassicurare perché non sono velenosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA