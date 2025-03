CERVETERI - Proseguono a Cerveteri, presso la sala Ruspoli in piazza di Santa Maria, dando continuità agli eventi politici-culturali organizzati dal gruppo territoriale M5S, promossi dall’europarlamentare Carolina Morace, impegnata anche in veste di moderatrice degli incontri. Appuntamento domenica alle 18. Tema: “Dalla mobilità alla congiuntura economica: le risposte dell’UE alle sfide del presente”. «Va da sé - spiega il referente territoriale Attilio Di Maio - che, in relazione ai cambiamenti geo politici che occupano giornalmente i media, inerenti le varie guerre attualmente in atto, verranno affrontate anche le problematiche riguardanti le iniziative proposte dalla UE in merito». «Con questi eventi, il M5S si propone l’obiettivo di dare luogo ad una corretta e puntuale informazione su tematiche fondamentali per i cittadini, per suscitare interesse e compartecipazione attiva, fondamentale - conclude Di Maio - per uno sviluppo di coscienze più attente nel difendere e sostenere la vita democratica della collettività». ©RIPRODUZIONE RISERVATA