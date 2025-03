CERVETERI - Si rinnova in piazza Aldo Moro l’appuntamento con l’Aism a favore della ricerca sulla sclerosi multipla.

Una gardenia, un’ortensia oppure entrambe: acquistando una o più di queste piante, si darà un contributo alla ricerca scientifica.

«Quello di “Bentornata Gardensia” è il primo dei tradizionali appuntamenti con la solidarietà e con Aism nel corso dell’anno – ha spiegato la consigliera e volontaria Aism Adele Prosperi – da oltre dieci anni periodicamente ci ritroviamo in Piazza Aldo Moro a Cerveteri con le iniziative di questa associazione che da più di mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento a livello europeo per tutte le persone affette da sclerosi multipla. In ogni occasione, Cerveteri si è dimostrata una collettività attenta, generosa ed estremamente sensibile, facendo della nostra città una delle piazze più attive della Provincia di Roma sul fronte della raccolta fondi. Con l’entusiasmo di sempre e il desiderio di voler fare qualcosa di importante, nel nostro piccolo, per il mondo della ricerca scientifica, sabato 8 marzo vi aspettiamo in piazza Aldo Moro, per fare insieme, la nostra buona azione, per alimentare la speranza di un mondo libero dalla sclerosi multipla».

«Aism nella nostra città è una realtà estremamente apprezzata da parte di tutti – ha aggiunto Prosperi – lo dimostrano le cifre sempre importanti che vengono raccolte ad ogni iniziativa. Il merito è di chi ci sostiene ogni anno, con fiducia e grande cuore: dai cittadini, agli amici storici ai commercianti del Centro Storico e della città tutta, che veramente non si sottraggono mai dal sostenere l’associazione e tutte le realtà che promuovono la ricerca scientifica. A tutti loro - ha concluso la consigliera comunale - e volontaria Aism Adele Prosperi - un grande ringraziamento e l’appuntamento a sabato 8 marzo, per acquistare un fiore, anzi due, e sostenere la ricerca scientifica!».

©RIPRODUZIONE RISERVATA