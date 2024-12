TOLFA - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne l'artista di Tolfa, Simona Sarti, il giorno 24 novembre alle ore 11 presso I.C. "Via delle Azzorre" Plesso Giuseppe Parini inaugurerà l'esposizione "Io donna a chiare lettere" alla presenza dell'assessora alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Municipio Roma X Denise Lancia, della presidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio Roma X Silvia Fiorucci e del Dirigente Scolastico Professor Daniele Storti. L'evento è promosso dal Municipio X Assessorato alle Pari Opportunità.

Sarà possibile ammirare la mostra fino al prossimo 30 novembre. Le artiste Alessandra Degni e Simona Sarti useranno varie forme di espressione con approcci inusuali attraverso l'uso di materiali interdipendenti con una forte componente comunicativa e narrativa per interpretare un passaggio di trasformazione e creare momenti di riflessione. L'idea nasce dal desiderio e dall'esigenza profonda di mettersi in ascolto con il visitatore per mantenere alta l'attenzione, attraverso l'opportunità di comunicare in modo sperimentale e non tradizionale delle loro opere.

"...Così nella donna, nel tempo che accade, nel percepito, nel presente passato. Si, a chiare lettere, perché la spettatrice o lo spettatore , si senta parte integrante. Si, a chiare lettere per interpretare la valenza della donna, per dare voce a chi non ha potuto, per ricordare. Chi a chiare lettere ha detto no".

©RIPRODUZIONE RISERVATA