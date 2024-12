LADISPOLI – In fuga con un’auto rubata e senza patente: sono scattate denunce per tre giovani ladispolani. Ed è proprio in città che l’altra notte gli uomini del commissariato di via Vilnius, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno notato una Volkswagen Polo viaggiare ad alta velocità su via Ancona. Il conducente ha parcheggiato e spento i fari pensando di eludere il controllo. Invece l'autoradio ha identificato i tre a bordo della vettura, due 23enni e un 18enne, tutti di Ladispoli. L’autista era anche senza patente e le informazioni fornite dai giovani ai poliziotti apparivano da subito imprecise. «La vettura ci è stata prestata da mio padre», è la riposta di uno dei tre. Nonostante l'auto non fosse segnalata come oggetto di furto e non presentava manomissioni, gli agenti sono risaliti alla proprietaria del veicolo ignara che le fosse stata rubata, avendola parcheggiata regolarmente la sera prima sotto casa in via Fiume. I tre sono statu denunciati per il reato di ricettazione in concorso tra loro e il conducente sanzionato anche per la guida senza patente.