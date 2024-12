CERVETERI – In fuga con 10mila euro in contanti, braccato dalla polizia, alla fine è stato costretto ad arrendersi uscendo fuori strada e capovolgendosi più volte. Spettacolare inseguimento per le via di Cerveteri all’alba dell’altra mattina. Abili gli agenti del commissariato di via Vilnius, coordinati dal dirigente e vicequestore Paolo Delli Colli, ad accorgersi che alla guida di una Fiat 500 Abarth si trovava un ragazzino che non ha rispettato l’alt imposto all’altezza della rotatoria di via Settevene Palo. La fuga si è conclusa 5 minuti dopo in via Fosso della Mola. I poliziotti hanno allertato i soccorsi ed è intervenuta l’eliambulanza che ha trasportato il ragazzo al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni non sono comunque gravi. È piantonato nel pronto soccorso pediatrico da una pattuglia di Ponte Milvio in attesa della polizia scientifica per il consueto foto-segnalamento. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di valori e guida senza patente. Resta da capire se il minorenne sia coinvolto in qualche rete specializzata nei furti considerato anche l’importo che teneva nella Fiat. Le forze dell’ordine hanno chiamato i suoi familiari che risiedono nella provincia di Piacenza. In quest’ultimo periodo la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in città e anche nella periferia anche per le numerose segnalazioni riferite ai tentativi di intrusioni in villette e appartamenti.

