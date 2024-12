CERVETERI – Ancora un incendio nella periferia etrusca ma stavolta si è temuto il peggio per le abitazioni e un canile della zona. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 15 di ieri in via Castel Campanile a I Terzi e oltre all’intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri e Bracciano e delle squadre della protezione civile etrusca, si è reso necessario l’arrivo di due elicotteri e di un canadair per far tornare la situazione nel tardo pomeriggio. Si teme possa esserci dietro la mano dolosa.