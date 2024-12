In fiamme due rimorchi contenenti sacchi plastica in località Caldare. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 6,30 in località Caldare, nel piazzale esterno di un’azienda. In fiamme dei big bags, ossia dei sacchi contenenti degli estrusi di plastica per quanto riguarda il riciclo della stessa. Nell’area si è diffuso dell’odore di plastica bruciata. Non sono stati riscontrati feriti o danni a strutture circostanti.

Sul posto per l’intervento i vigili del fuoco di Viterbo, la forestale di Soriano nel Cimino, i carabinieri di Civita Castellana con i colleghi di Orte.