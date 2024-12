Un’operazione dei carabinieri di una piccola Stazione dell’alta Tuscia ha portato alla luce un triste episodio di circonvenzione di incapace. Una donna 34 anni è stata denunciata per aver sottratto, nell’arco di due anni, circa 28.000 euro ad una signora di 63 anni, invalida al 100 per cento. Le indagini, avviate di iniziativa a seguito di una segnalazione, hanno permesso di ricostruire la vicenda. Approfittando della condizione di fragilità della vittima, la 34enne, a cui era stata affidata la gestione della carta Postepay sulla quale veniva accreditata la pensione, avrebbe effettuato numerosi acquisti online, ricariche telefoniche e prelievi di contante, svuotando di fatto il conto corrente della donna.

Le modalità con cui la 34enne avrebbe agito sono al vaglio degli inquirenti, ma è evidente come la vittima, a causa della sua condizione di salute, non fosse in grado di rendersi conto di quanto stava accadendo.

La denuncia della 34enne rappresenta un importante segnale nella lotta contro i reati ai danni delle persone più deboli. L’invito dell’Arma è quello di prestare sempre la massima attenzione alle persone anziane o con disabilità, verificando periodicamente la situazione dei loro conti correnti e segnalando alle autorità eventuali anomalie.