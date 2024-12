I carabinieri della Stazione di Fabrica di Roma hanno denunciato un 22enne napoletano responsabile di una sofisticata truffa che ha sottratto alla vittima circa 25.000 euro. Il giovane in soli 10 giorni ha utilizzato una serie di artifizi e raggiri, inviando messaggi contenenti link ed effettuando telefonate mirate per convincere la vittima a compiere operazioni attraverso l'applicativo delle "Poste Italiane".

Il modus operandi consisteva nell'ingannare la vittima affinché fornisse al truffatore le sue credenziali, password e dati sensibili, permettendogli di agire da remoto e compiere una serie di operazioni finanziarie a suo favore. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e agli accertamenti investigativi, il colpevole è stato individuato e deferito per truffa e frode informatica.

Un altro caso di truffa agli anziani è stato risolto dai carabinieri della Stazione di Orte, che hanno denunciato una donna 26enne della provincia di Caserta. La truffatrice si è spacciata per la figlia della vittima attraverso un messaggio in cui affermava di aver rotto il telefono e forniva un nuovo numero di contatto su whatsapp. Successivamente, la donna ha continuato a fingere la figlia, chiedendo un versamento urgente di 648,27 € per l'acquisto di un nuovo cellulare.

Dopo la denuncia presentata dalla parte offesa, i carabinieri hanno avviato un'attività investigativa che ha permesso di risalire all'intestataria del conto utilizzatore per il bonifico, procedendo al deferimento della truffatrice a piede libero.

Entrambi i casi evidenziano la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate dai truffatori, che sfruttano la tecnologia per ingannare le vittime più vulnerabili, in particolare gli anziani. I carabinieri continuano ad intensificare i controlli e le attività investigative per contrastare questo fenomeno in costante aumento, sottolineando l'importanza della consapevolezza e della prudenza da parte della popolazione nel gestire informazioni sensibili e rispondere a richieste finanziarie sospette.

«La collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità è fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente le truffe online e proteggere gli anziani da ogni forma di abuso finanziario» così il colonnello, Massimo Friano, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo commenta l'ennesima vittoria, da parte dei suoi uomini, nella lotta alle truffe.

«Incessante e sempre vigile – continua il colonnello - la nostra opera di prevenzione e repressione contro questo fenomeno che colpisce la fascia più debole della popolazione, ad opera di individui privi di qualunque scrupolo».