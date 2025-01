FIUMICINO - Le luminarie di Natale che hanno illuminato tutte le festivita natalizie a Fiumicino sono in fase di smontaggio.

Per questo motivo il Comune ha istituito una disciplina di traffico provvisoria: fino a domani, 9 gennaio 2025, saranno adottate misure temporanee in via Torre Clementina, per consentire lo smontaggio.

Le modifiche adottate riguarderanno la viabilità notturna. Saranno adottati i seguenti provvedimenti: istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta con rimozione forzata in via Torre Clementina, nel tratto compreso dalla rotatoria di Via degli Orti (altezza locomotiva) all’incrocio con via del Canale, dalle ore 22:00 di mercoledì 08 Gennaio 2025 alle ore 06:00 del mattino seguente (09 gennaio 2025).

Le luminarie a Fiumicino sono state installate per la seconda volta consecutiva

Dando un tocco di unicità e restando nella tradizione, hanno attirato non solo cittadini, ma anche molti turisti che hanno potuto godere, fino alla festa dell’Epifania, dello spettacolo luminoso mentre erano a passeggio per il centro cittadino.