ALLUMIERE - Per la famosa e amata Fontana Tonna che troneggia nella piazza principale di Allumiere e simbolo del paese sono in corso d'opera i lavori di restyling. Tutti nel paese amano questa "Fontana tonna". "La piazza è il centro della vita del nostro paese, il luogo in cui tutti si incontrano, chiacchierano, si scambiano pareri, discutono e molto spesso ridono - spiegano dalla Cantina Enotria di Tommaso Vernace - in questa piazza ci siamo cresciuti e chi è andato via sicuramente ha nel cuore il selciato che la circonda.

Ognuno di noi serba nel cuore ricordi di momenti vissuti in piazza, attorno a questa fontana: mamma mia se potesse parlare, quanto avrebbe da narrare. Su tutte le nostre bottiglie è presente, al centro delle etichette, le abbiamo voluto dare un posto d'onore perché lo merita, abbiamo voluto omaggiare un luogo simbolo di Allumiere e sicuramente un ricordo che ognuno di noi ha nell' anima". Questa fontana necessitava di un intervento e la giunta Landi ha dato il via ai lavori. La fontana è stata contornata dalle impalcature e gli operai sono all'opera. Nel paese tutti sono contenti di questo restyling di uno dei simboli del paese; intanto, in attesa di vedere l'opera di riqualificazione terminata, l'allumierasco doc, Antonio Di Sabatino, ha scritto una poesia che tutti su Fb stanno apprezzando: "Si t'ho da di la verita' un po' m'ha fatto quanno me te so' fermato a guarda', nu' lo so' sì sta' sensazione ade' condivisa da la comunità, na' sensazione che nu me so' spiega', m'ha dato l'idea de na' bella donna avante co' l'età ma de nfascino e bellezza che solo l'anne te sanno da', de restauro avive bisogno mesa' ma ado' na' paura perché na' cosa leggera spero che chi ce capisce te farà, tu see la regina silenziosa e rispettosa de sta' comunità la tua bellezza innata e' storia e nessuno la deve snatura'. A proposito na' cosa la vojo puntualizza': de schermaje e arrampicate e de quaquaraqua' la regina de la piazza na' viste in quantita', credo che sia giusto da ogge lascialla perda in tutta la sua maestà".