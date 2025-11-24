FIUMICINO - «In commissione urbanistica ed edilizia abbiamo analizzato nel merito la legge regionale sulla rigenerazione urbana le regole per l’esclusione dall’ottenimento dei provvedimenti che la legittimano». Lo ha annunciato Francesca De Pascali, presidente della commissione urbanistica ed edilizia, consigliera comunale Forza Italia.«Una discussione molto proficua e articolata, -ha aggiunto - insieme ai dirigenti comunali e ai commissari, attraverso la quale arrivare all’approvazione della proposta di deliberazione in consiglio comunale che sarà convocato dal Presidente Roberto Severini. Si tratta di un provvedimento di grande portata, che avrà il merito di snellire procedure burocratiche oggi ancora tortuose e darà sicuramente un importante sostegno alle famiglie e al territorio. Ma che ha anche bisogno di una cornice legislativa e normativa che delimiti il suo raggio di azione. Anche e soprattutto in virtù delle peculiarità legate all'assetto del nostro comune. Voglio ringraziare gli uffici e i colleghi consiglieri di maggioranza e opposizione per il grande lavoro di analisi e validità che continuerà anche nei prossimi mesi», ha concluso.