ALLUMIERE - Molto partecipato e apprezzato ad Allumiere "L'Aperidrò", cioè l'aperitivo d'artista. Lo scorso venerdì 27 dicembre nella meravigliosa Casa delle Arti di Allumiere. È stato un incontro di disegno libero: attraverso l’arte i partecipanti hanno sperimentato insieme la creatività.

"L'Aperitivo d'artista è un format culturale che l'artista Maria Laura De Bardi propone in diversi spazi del circondario - spiegano Duego Regnani e gli altri membrj della Casadelle Arti - siamo felici che lei abbia scelto Allumiere e noi, la Casa delle Arti. È stato un laboratorio di disegno libero, nonché un ripasso dei più grandi pittori di sempre, che in maniera divertente e informale ha spinto i partecipanti a stimolare la propria creatività. Il tema dell'incontro del 27 dicembre è stato il pittore Egon Schiele.

"Io ho riprodotto "Sedia con corpo adagiato" L'opera d'arte vivente esposta alla Biennale di Venezia 1978. Per chi avesse visto il film "Vacanze intelligenti" - spiega ... grazie di cuore per aver partecipato con grande apertura al nostro aperitivo d’artista. Grazie a Diego e a tutte le amiche e gli amici della Casa delle Arti per la calda e piacevole accoglienza. Grazie a tutti i partecipanti per il coraggio e l’allegria di ieri sera. Come dice Albrecht Dürer 'Il tesoro segretamente accumulato nel proprio cuore diviene manifesto attraverso il lavoro creativo'. Vi aspettiamo al prossimo incontro"

Per avere un'idea di quello che è accaduto si può vedere un breve reel della serata: https://www.instagram.com/reel/DEHcP9btMrH/?igsh=MXVnYjRicHpjOThlcw=

