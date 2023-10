ALLUMIERE - Domenica 15 ottobre alle ore 11.30, in occasione della 36^ Edizione della Festa d'autunno e dei giochi popolari, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato sfilerà per le vie del paese e poi terranno un'esibizione finale in piazza della Repubblica.

La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato è nata per dare enfasi alle trombe e ai tamburi, secondo una consolidata tradizione alla quale si devono le prime marce militari; ha sede a Roma nella Caserma “La Marmora” ed è alle dipendenze del Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato. "Erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria, propone un’immagine altamente suggestiva per la particolarissima fusione tra la musica, e l’equitazione, una tra le più antiche e nobili discipline sportive. Sono pochi i Paesi che possono vantare tale tradizione per le notevoli difficoltà di esecuzione dei brani cavalcando, chiara sintesi tra equitazione ed alta formazione musicale - spiegano dalla Polizia di Stato - alcuni cavalli infatti, vengono condotti dal musicante con le sole gambe assicurando le redini alle staffe per avere le mani libere. La Fanfara è designata come scorta d’onore allo Stendardo nazionale concesso al Reparto a cavallo in occasione del 113° Anniversario della fondazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel 1965. Attualmente è diretta dal sostituto commissario Silverio Mariani, laureato in tromba al conservatorio "Licinio Refice” di Frosinone. Il direttore, superando la tradizione musicale tipica dei corpi montati affermata prevalentemente sulle marce di cavalleria, ha rinnovato il repertorio musicale del corpo musicale adattandogli composizioni che spaziano dalla musica contemporanea alla classica". Ventitré i componenti e altrettanti i cavalli che compongono la Fanfara, capaci di attirare l’attenzione di tantissime persone quando si esibiscono nei centri storici delle nos città. Merito anche di un repertorio che, grazie al sostituto commissario Mariani, si è rinnovato negli anni con composizioni che spaziano dalla musica contemporanea alla classica: «Durante la mia esperienza mi sono accorto che alcuni brani potevano essere più appetibili per il pubblico rispetto a quelli tradizionali legati alle marce, e questo richiedeva l’introduzione nell’organico di una strumentazione più variegata come i flicorni, le trombe in Sibemolle rispetto a quelle in Fa senza pistoni che erano utilizzate inizialmente, l’euphonium e i bassi». L’esecuzione di brani come Bad romance di Lady Gaga, Smoke on the water dei Deep Purple, Mamma mia degli Abba, tanto per citarne qualcuno, sono la prova di come questo cambio di passo ormai da tempo incontri i gusti degli ascoltatori e renda questa formazione musicale portatrice di innovazione oltre che di tradizione».

