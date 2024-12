LADISPOLI - Esercitazioni su larga scala per rivedere procedure, protocolli e conoscenze perché tutto sia operativo nel momento del bisogno. Al via da domani e fino a domenica, a Ladispoli, "EmerCRI Lazio 4", il campo di formazione organizzato dal Comitato regionale Lazio, con il supporto sul territorio del Comitato S. Severa - S. Marinella. Obiettivo: valutare competenze e abilità dei volontari nell'ambito dell'assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi e maxi emergenze; le attività di ricerca e soccorso di persone disperse in zone impervie; il soccorso in ambiento acquatico; la logistica in emergenza e telecomunicazioni e il rincongiungimento familiari - Restorin Family Links. Anche in questo caso è previsto un campo base come da protocollo di attivazione delle strutture di emergenza di Croce Rossa Italiana. E così, negli spazi della scuola "Livatino" saranno allestiti una sala operativa/segreteria di coordinamento, la cucina da campo e il refettorio, le aule per i corsi di formazione e tutto quello che attiene all'alloggiamento in termini di letti, servizi igienici e docce. Sabato 6 luglio sarà allestito, a partire dalle 10, il Cri Village in piazza Rossellini dove sono previste una serie di attività gratuite per la popolazione: misurazione glicemia e pressione, rianimazione cardio polmonare (anche per bambini), manovre di disostruzione pediatrice, simulazione di guida in stato di ebbrezza. Saranno inoltre fornite informazioni su come affrontare eventi di emergenza.

