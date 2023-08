CIVITA CASTELLANA – Ottimo il bilancio della festa in memoria di Ivan Rossi, svoltasi nei giorni 28-29-30 luglio a Civita Castellana. Un grande abbraccio collettivo ha stretto forte la madre di Ivan, Rita, ed i suoi amici, che sono il motore dell’associazione organizzatrice dell’evento. Il 29 sarebbe stato il compleanno di Ivan, quindi una festa è il miglior modo per commemorare il giovane civitonico che diede la sua vita per salvarne altre 5 nelle acque di Noto Marina, nel 2007. Anche se sono passati tanti anni, il ricordo di Ivan è ancora forte, il suo gesto d’umanità è diventato patrimonio di tutti i suoi concittadini. Il parco Ivan Rossi ha accolto centinaia e centinaia di persone, di ogni età. Sono stati giorni intensi, ricchi di condivisione e sano divertimento. Tutta via San Gratiliano era piena, un colpo d’occhio bellissimo, senza auto, tutti a parlare, giocare, ma anche a riflettere sul vero motivo per il quale si era lì: rendere onore ad Ivan. L’offerta è stata varia ed apprezzata da tutti: ci sono stati tornei sportivi, giochi gonfiabili, mostre artistiche, un coloratissimo mercatino artigianale e poi musica dal vivo, danza, spettacoli comici e gli immancabili stand gastronomici. Tra i giochi, menzione speciale per la settima edizione di “Lost in Civita”, la particolare caccia al tesoro che appassiona un intero paese. Quest’anno è stata partecipatissima, al via ben 42 coppie, il podio è stato così formato: vincitore il duo Scocco, secondi classificati i Lost in paradise e terzi i Calcio champagne. L’associazione Ivan Rossi onlus «ringrazia di cuore i simpaticissimi amici della cucina, che stavolta, a sorpresa, hanno indossato tutti il kilt, il tradizionale indumento scozzese. Grazie ancora alla Formazione Danza Honey, agli Arcieri di Civita Castellana, alle associazioni Patatrac, Tana dei Goblin, Ops, Il Mondo Incantato, Alex Passion, che hanno organizzato molteplici attività davvero coinvolgenti. Un doveroso e sentito ringraziamento va agli sponsor, ma la gratitudine si estende a tutte le persone che sono venute nei giorni della festa, con la loro presenza e la loro sensibilità rendono possibili le tante attività benefiche dell’associazione, che prosegue il suo impegno tutto l’anno, non solo nei giorni della festa.

Grazie mille a tutti e arrivederci a presto… e ancora buon compleanno caro Ivan!».