LADISPOLI - Li chiamano i pendolari del divertimento, sono i tanti ragazzi che di sera, soprattutto nei week end, da Cerveteri vanno a Ladispoli per svagarsi e passare una serata all’insegna del divertimento. «Purtroppo non offrendo nulla Cerveteri - spiega Gabriella - i nostri figli sono obbligati ad andarsene nella città limitrofa». Lo fanno con i bus, il 23 che si affolla di giovani la sera intorno alle 21. «Meno male che c'è la navetta che ci toglie un bel grattacapo - afferma Silvia Maria - . Chi di noi può si organizza con le auto, altrimenti l'alternativa più comoda sono i trasporti locali che ci garantiscono sicurezza e ci fanno dormire sonni tranquilli. Qualche evento c’è a Campo di Mare ma i collegamenti migliori con i trasporti sono effettivamente verso Ladispoli».

Il pullman che parte dal capolinea di viale Manzoni, intorno alle 21, si popola di ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni. Destinazione Ladispoli, gli stabilimenti e i locali che offrono divertimento. «Cerveteri da anni - spiega Francesco - non è più meta per i nostri ragazzi. Ora sono un padre di un figlio che vuole per forza di cosa andare a Ladispoli, mentre fino a 20 anni fa ci si riuniva nei giardinetti, dove c'era più senso di appartenenza. L'amministrazione dovrebbe fare molto di più, creare delle situazioni coinvolgenti e attrattive. Non vi è nulla di tutto questo, rischiamo che i minorenni non conoscano nemmeno la piazza principale della città».

