LADISPOLI - Proseguono anche per il mese di aprile gli appuntamenti in biblioteca con "Nati per leggere". Prossimo incontro: mercoledì 17 alle 16.30 con una "maratona di lettura" con i 10 libri finalisti del premio Nati per leggere 2024 - sezione "Crescere con i libri", per bambini dai 0 ai 6 anni. Venerdì 19 aprile alle 9.15 si proseguirà invece con un incontro dedicato ai piccolissimi (i bambini dai 0 a 1 anno) e alle famiglie in attesa. Entrambi gli incontri sono a cura del Gruppo Volontari Nati per Leggere di Ladispoli. «Vi ricordiamo - spiegano dal palazzetto comunale - che la biblioteca è presidio Nati per leggere e, oltre agli appuntamenti di lettura e alle informazioni sul programma, nella nostra sala ragazzi troverete tanti libri dedicati ai nostri utenti più piccoli che potrete prendere in prestito per le letture a casa. Leggere al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, ci permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, ne migliora la vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchisce il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee le sue immagini mentali». Gli incontri sono a partecipazione libera e gratuita ma è necessaria la prenotazione ai contatti della biblioteca.

