LADISPOLI - In biblioteca nuovo appuntamento per Nati per leggere. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 16.30 nella sala ragazzi con "Piccole letture d'inverno". L'incontro è dedicato ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie. Nati per leggere è il programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che spiega in maniera chiara e scientifica che ogni bambino è nato per leggere. Leggere insieme al proprio bambino, tutti i giorni e per pochi minuti, permette di stabilire con lui un rapporto e un legame importanti, migliora la sua vita emotiva e lo sviluppo intellettuale, arricchendo il suo mondo interiore, il suo linguaggio, le sue idee e le sue immagini mentali.

Si tratta di un gesto semplice che contribuirà a renderlo un giovane adulto abituato all'ascolto e probabilmente anche un futuro lettore.

