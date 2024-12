LADISPOLI - Tornano in biblioteca gli appuntamenti per i piccoli.

Martedì alle 16.30 prenderà il via "Letture con Kamishibai" con laboratorio artistico per i bambini dai 5 agli 8 anni. I piccini saranno coinvolti nella lettura con il teatrino Kamishibai di una storia illustrata che, con grande semplicità e poesia, racconterà loro la diversità attraverso colori vivaci e forme diverse.

A seguire si svolgerà un laboratorio artistico che inviterà i piccoli curiosi partecipanti a creare il loro nuovo personaggio per dare seguito alla storia e per continuare a raccontare il bello di esseri diversi e di saper accogliere.

Il progetto, curato dall'associazione Aperta Parentesi, è inserito nel programma del maggio dei libri della biblioteca ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per biblioteche, musei e archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019; condurranno l'incontro Monica Roberti e Francesca Maggiore.

La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca.

