LADISPOLI - La biblioteca presenta il libro “Rifugio per altri tempi… Ispirati dai luoghi della cultura. Le dieci biblioteche del SBCS raccontate da dieci scrittori”, progetto promosso dal Sistema bibliotecario Ceretano Sabatino e cofinanziato dalla Regione Lazio, che ha coinvolto dieci importanti autori nella scrittura di racconti brevi ispirati al territorio del sistema di cui fa parte anche la biblioteca di Ladispoli. Dai 10 racconti, ognuno dedicato ad una delle biblioteche del Sistema, è nata una bellissima e prestigiosa antologia che troverete disponibile al prestito. L'autore che ha scritto della “Peppino Impastato” è Eugenio Murrali, voce nota nel panorama culturale italiano e affezionato amico della nostra città: con il racconto "I custodi dell’estate" ha tracciato delicatamente la storia e lo sviluppo della nostra biblioteca. Durante il pomeriggio parleremo dell'opera ed ascolteremo il racconto inedito dalla voce della lettrice Antonella Di Pierro; Valentina Rossi della Biblioteca e Filippo Moretti, consigliere comunale delegato Ambiente ed Aree Protette, dialogheranno con Eugenio Murrali, che ci racconterà questa esperienza e risponderà alle domande e alle curiosità del pubblico presente. L’appuntamento è per il 26 novembre alle 17. Invitate a partecipare cittadini, studenti, amici, utenti storici e appena arrivati, ma anche le personalità, le associazioni e tutti coloro che negli anni sono stati parte attiva della realtà bibliotecaria. La partecipazione è libera e gratuita e non è necessaria la prenotazione.

