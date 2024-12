CERVETERI - Nuovo appuntamento di lettura e laboratorio esperienziale alla biblioteca comunale etrusca. Questa volta, con "Aperta parentesi" si leggerà in inglese. Ai bambini, infatti, saranno proposti dei coloratissimi e interattivi libri di Herve Tulllet, grande ed eclettico artista, che con il suo linguaggio estremamente ludico consente ai bambini di partecipare al racconto con facilità. Il suo stile semplice e geniale al tempo stesso, verrà poi riproposto nel laboratorio artistico con un’opera collettiva in cui i bambini potranno sperimentare la loro creatività ed arricchire la loro esperienza linguistica. L’evento in programma il 30 aprile alle 16.45 (fino alle 18) sarà accompagnato anche da alcuni momenti musicali in lingua inglese e da brevi pratiche di mindfulness. L'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione al numero della biblioteca (06 994 3285). L'evento è dedicato ai bambini dai 5 agli 8 anni.

