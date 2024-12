LADISPOLI - Al via, in biblioteca, due seminari curati dall'associazione di promozione sociale "Semi di Girasole". Appuntamento il 2 aprile dalle 9.30 alle 11 con "Osteopatia e nutrizione: la lombalgia e le difficoltà intestinali" tenuto dalla dottoressa Maria Quirinis, osteopata, e dal dottor Andrea Fabbri, nutrizionista. Dalle 11.30 alle 13 appuntamento con "Il linguaggio come ponte nella relazione": l'importanza dell'attaccamento per le relazioni primarie", tenuto dalla dottoressa Fuselli, logopedista e dalla dottoressa Martina Indino, psicoterapeuta. Gli eventi saranno moderati dalla dottoressa Eleonora Sabarese, psicologa e responsabile dell'associazione. La partecipazione è libera e gratuita.

