LADISPOLI - Arriva in biblioteca il laboratorio esperienzale con letture in lingua inglese, dedicato a tutti i curiosi dai 5 agli 8 anni.

L’appuntamento è per il 19 settembre alle 16.45. Si partirà con la lettura in lingua inglese, dell'iconico albo illustrato di Leo Lionni, Little Blue And Little Yellow (Piccolo blu e piccolo giallo), per poi proporre ai piccoli partecipanti momenti inscenati e musicali che li coinvolgeranno attivamente.

Successivamente i bambini si cimenteranno in un laboratorio artistico a tema. L'incontro, condotto da Monica Roberti, Mara Ciavarella e Jane Helen Garzia, è un progetto di Aperta Parentesi, realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019.

La partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.

