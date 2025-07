LADISPOLI - Non solo il tris d’autore (Gaia, Fred De Palma e Francesco Renga), l’estate si accende con tanti altri eventi, non solo musicali. Festival latini, dj, sfilate di moda, danza ed esibizioni teatrali che accompagneranno in questo periodo caldo residenti e villeggianti. Intanto si è chiusa la “Drakkar Viking Fest”, la tre giorni riservata ai vichinghi: esibizioni, combattimenti, lancio dell’ascia e dei coltelli e sorprese varie al bosco di Palo e in centro. Un antipasto del cartellone ufficiale degli eventi promossi da Comune e Pro Loco. Da questa settimana spazio ai tributi nei confronti dei grandi artisti. Venerdì 4 luglio “Icaro”, la cover di Renato Zero e domenica 6 serata speciale per Achille Lauro. In mezzo, sabato 5 luglio, “Bailo in curso”: show di area latina in piazza Rossellini ma anche “Che brutta piega”, lo spettacolo teatrale nel sito archeologico della Grottaccia (tanti altri appuntamenti organizzati dall’associazione La valigia dell’attore). Il 9 in agenda in teatro “Piccole donne” dell’associazione Nuove Frontiere mentre il 10 per i bambini la conferma di Fiacca & Bistecca. Gradita sorpresa l’11 con l’arrivo degli Stornellatori romani.

