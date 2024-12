CARBOGNANO - Si svolgerà domenica la nona edizione della Motobenedizione dell’U.M.V.: il ritrovo è per le ore 10 presso piazza del comune a Carbognano, dove sono attesi oltre mille motociclisti provenienti da tutto il centro Italia e non solo.

«L’evento nasce nel 2014 a Viterbo e qui si è svolta fino al 2023, grazie alla collaborazione di vari motoclub dell’altro Lazio che decidono di fondare l’Unione Motoclub Viterbese, con lo scopo favorire lo sviluppo del moto turismo, far conoscere il nostro splendido territorio, creando appuntamenti in cui la sinergia dei vari gruppi, potesse dar vita a piacevoli giornate all’insegna della moto e dell’amicizia e sensibilizzazione la sicurezza stradale e tante nobili iniziative di solidarietà e beneficenza». A ricordarlo è il Motoclub Desmostuscia in una nota. «Dal 2024 si cambia formato - spiegano -: la moto benedizione diventa itinerante e si svolgerà ogni anno in paese diverso grazie alla collaborazione di tutti i motoclub dell’ U.M.V. Una volta impartita la benedizione alle moto, i centauri faranno rombare i loro motori e partiranno attraversando le strade della Tuscia ammirando lo splendido paesaggio tra i monti Cimini fino al lago di Bracciano dove ci sarà il pranzo presso il ristorante da Alfredo completamente a disposizione dei motociclisti che hanno prenotato».

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a Cuore di Mamma onlus Associazione Promozione Sociale, una casa di accoglienza nel paese di Ronciglione, che ospita bambini oncoematologici e le loro famiglie, in cura presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

