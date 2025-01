È gravissimo un imprenditore viterbese che oggi pomeriggio ha tentato di togliersi la vita. L’uomo di 49 anni è stato soccorso nella sua abitazione poco dopo le 18. Il fatto è accaduto in uno degli appartamenti sopra l’area commerciale di via Garbini. Secondo quanto si è potuto apprendere, pare che l’imprenditore abbia tentato di impiccarsi nel balcone di casa. Qualcuno ha visto la scena e ha urlato richiamando l’attenzione di uno dei vigilantes dell’area commerciale che, compresa subito la situazione, si è precipitato immediatamente nel palazzo ed è riuscito a portare i primi soccorsi all’uomo che è stato trovato in fin di vita. Sul posto sono intervenuti subito dopo i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale. Quando è stato preso in carico dai sanitari del 118 l’uomo era ancora vivo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Belcolle dove è arrivato in condizioni gravissime.