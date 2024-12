I carabinieri della Stazione di Canino hanno denunciato un 35enne bergamasco per truffa ai danni di un imprenditore edile del luogo raggirato con la vendita fasulla di un mini escavatore. L’imprenditore, infatti, a febbraio navigando su Facebook, nella pagina “marcketplace”, ha individuato l’annuncio di vendita di un mini escavatore a un prezzo conveniente e ha iniziato così a contattare il 35enne sulla chat di whatsapp per accordarsi sull’acquisto. Dopo aver versato la caparra di 1.300 euro attraverso un bonifico bancario e concordata la consegna della macchina operatrice, il venditore non ha più risposto alle telefonate dell’acquirente, facendo perdere le proprie tracce. I militari, grazie ad un’accurata indagine con analisi della transazione bancaria, sono riusciti a risalire all’identità del truffatore, residente nella provincia lombarda e con precedenti specifici. L’uomo è stato quindi denunciato . L’Arma invita i cittadini ad essere sempre prudenti quando si naviga sui social network e a diffidare di proposte di vendita vantaggiose.