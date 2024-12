SANTA MARINELLA – I commenti che giornalmente vengono postati sui social, spesso portano a polemiche che secondo la segreteria del sindaco non hanno motivo di esistere. “Va bene criticare sulla questione della rampa di via Giuliani – dice Roberto Boccoli – però la metà dei santamarinellesi non ci si è mai affacciato in vita sua, va bene criticare sulle strisce blu, analizzando un piano che poteva essere magari ponderato meglio, va bene criticare su questioni che riguardano il decoro urbano in generale, dove si può e si deve fare meglio, va bene criticare su tutte quelle cose che non funzionano a discapito delle tante altre che invece funzionano, ma sullo sport non le accetto.

La contrapposizione va bene, ma fino ad un certo punto. Laddove manca l'oggettività poi, non si è più credibili. Ora voglio dire, a parte che si scambiano cantieri per altri, dimostrando che non si conosce nemmeno quello che avviene in città, ma prendersela con lo sport è da veri masochisti. Uno stadio di calcio inagibile per anni, distrutto per una manifestazione di motocross e oggi completamente riqualificato che ha permesso a tanti bambini di ricominciare l'attività sportiva, con tante categorie di settore e la prima squadra che promette un campionato di vertice. Un Palasport finalmente messo in sicurezza e che si sta rifacendo il look da capo a piedi dopo più di venti anni, una nuova piscina comunale, Lo Stadio del Rugby, la moderna e funzionale Palestra Carducci, ma davvero qualcuno ha il coraggio di criticare il settore sport? Va bene tutto, continuate a fare politica in questo modo e magari poi domandatevi anche, a tempo perso, perché il 52% dei cittadini di Santa Marinella, ha scelto di dare fiducia al primo turno a questo sindaco”.

