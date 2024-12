SANTA MARINELLA – Arriva puntuale la risposta delle due consigliere di opposizione Fantozzi e Baciu alle dichiarazioni della delegata allo sport Marina Ferullo in merito alla situazione in cui versano gli impianti sportivi. “La consigliera Ferullo ci bacchetta, ma il sindaco ci dà ragione – dicono Fantozzi e Baciu - Ferullo dichiara che i cantieri per la realizzazione della piscina comunale e del rifacimento del Palasport stanno andando avanti come da cronoprogramma. La invitiamo a pubblicare tali cronoprogrammi, insieme ai progetti, ai contratti, agli affidamenti lavori, all'elenco delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei cantieri interessati. A tal proposito, oggi abbiamo provveduto ad effettuare un sollecito in merito all'accesso agli atti fatto quasi otto mesi fa, che la maggioranza ha completamente ignorato, così come le decine di altri accessi agli atti, interrogazioni, mozioni e interpellanze dell'opposizione tutta, che giacciono impolverate sulla scrivania del Segretario Comunale e degli uffici interessati. Dalla Ferullo, come risposta alla nostra denuncia di preoccupazione per i bambini che giocano vicini a cantieri, privi di regolare cartellonistica e dei minimi requisiti di sicurezza, sono arrivate 2.200 battute di pura propaganda politica. Un’apologia dell’operato della giunta Tidei e zero parole sul tema più delicato che avevamo posto, quello della sicurezza dei bambini. Lo stesso sindaco, commentando il nostro articolo sui social, ha dichiarato che "quella è un'area di cantiere e come tale dovrebbe essere inaccessibile". Se la maggioranza, secondo la consigliera Ferullo e il Comune, che ha firmato la lettera di risposta al nostro interessamento, non accetta lezioni dall'opposizione, li accettasse da quel primo cittadino che ha goffamente cercato di difendere, che a differenza sua, ha lealmente ammesso su Facebook le criticità dell’area, dandole una lezione di stile”. “Ribadiamo – concludono le due consigliere - e riconfermiamo la nostra preoccupazione per l'incolumità dei bambini e sollecitiamo il rispetto delle procedure di sicurezza nei cantieri”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA