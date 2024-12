MONTALTO - La tutela del territorio richiede scelte ponderate e condivise, soprattutto in un momento storico in cui l'equilibrio tra transizione energetica e salvaguardia delle eccellenze è più che mai cruciale. Il presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli annuncia la convocazione di un consiglio provinciale straordinario e a seguire l’assemblea dei sindaci in vists di un documento unitario a difesa della Tuscia in tema di impianti Fer.

«La Tuscia ha già dato un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi nazionali sulle energie rinnovabili - afferma Romoli - ma non possiamo permettere che il nostro paesaggio, il patrimonio culturale, le aree archeologiche e l’agricoltura subiscano ulteriori compromissioni a causa di nuovi impianti. In questa direzione, il Comune di Montalto di Castro ha recentemente inviato alla Regione Lazio una relazione, che ho condiviso e sottoscritto, per chiedere di essere escluso dall’elenco delle aree idonee agli impianti Fer (Fonti di Energia Rinnovabili). Questo è un esempio concreto delle richieste che emergono dal territorio e che necessitano di risposte chiare e incisive da parte delle istituzioni».

«Per questo, nei prossimi giorni, - aggiunge il presidente della Provincia - dopo essermi confrontato con i gruppi consiliari, convocherò un consiglio provinciale straordinario e, a seguire, l'assemblea dei sindaci. L’obiettivo è elaborare un documento condiviso che rappresenti una posizione unitaria e decisa a tutela della Tuscia, delle sue comunità e delle sue risorse».

