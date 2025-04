MONTALTO DI CASTRO – I consiglieri di opposizione del Comune Montalto di Castro, Luca Benni, Angelo Brizi, Francesco Corniglia e Angelo Di Giorgio intervengono sul tema degli impianti Fer, all’indomani delle parole della sindaca Emanuela Socciarelli che ha commentato la bocciatura da parte del Tar Lazio della delibera regionale.

«Ricordiamo che il 26/11/2024 fu approvata all’unanimità in consiglio comunale la delibera di indirizzo n.59, per bloccare la proliferazione di impianti Fer nel territorio di Montalto di Castro – affermano i consiglieri d’opposizione – Con questa delibera, spiegò la sindaca Socciarelli, chiediamo al Mase e alla Regione Lazio, per le opportune competenze, oltre ad una moratoria per le autorizzazioni dei grandi impianti Fer, di escludere Montalto di Castro dalle aree idonee per la realizzazione di nuove installazioni fotovoltaiche ed eoliche”».

«Ecco sbugiardata nuovamente la nostra prima cittadina che non perde occasione per fare brutte figure – incalzano i consiglieri Benni, Brizi, Corniglia e Di Giorgio - Il suo sport preferito è parlare male dell'opposizione chiunque essa sia. Chi non ossequia e riverisce la maggioranza è un "nemico", la parola d'ordine è nessuna critica e tutto va bene. Ma se davvero come afferma nel suo comunicato di ieri "abbiamo più volte ribadito che una moratoria generalizzata non era giuridicamente percorribile, in quanto incostituzionale. Proprio in virtù di questa franchezza siamo stati accusati dalla minoranza consiliare di non voler contrastare l’invasione delle Fer perché la moratoria, a loro dire, era l’unica strada perseguibile" perché lei e la sua maggioranza l'hanno votata a novembre 2024? Le bugie hanno le gambe corte ma a Montalto ci sembra che non abbiano nemmeno le gambe. La solita tattica di attribuire le colpe agli altri per mascherare la propria incapacità».

«In tre anni non sono stati in grado lei e il sindaco ombra Fedele a governare l'impatto delle Fer sul territorio – concludono i consiglieri d’opposizione – La verità unica e indiscutibile è che la probabilità di vittoria al Tar c'era e questo lo chiedevamo a forza già ad agosto 2024, ma la risposta della maggioranza è stata no. Una sola cosa aspettano i cittadini, che passino il prima possibile questi ultimi due anni di governo del peggior sindaco e maggioranza che Montalto e Pescia abbiano mai avuto».

