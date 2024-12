LADISPOLI - Primo appuntamento domani dalle 17 alle 19 in biblioteca con “Imparare ad essere” il progetto promosso dal delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rispondere alle crescenti difficoltà che i giovani si trovano ad affrontare in un periodo storico sempre più complesso e difficile per le nuove generazioni, dove le sfide relazionali e le problematiche emotive possono generare disagio, isolamento o insicurezza. Il programma prevede un calendario di nove appuntamenti gratuiti nei quali la psicologa Annamaria Rospo ascolterà e accompagnerà i ragazzi al confronto con temi quali l’educazione sessuale, sentimentale e la salute mentale. Gli incontri si svolgeranno in biblioteca dalle 17 alle 19 e si svolgeranno domani, il 6 il 13 e il 20 dicembre; il 10, il 17 e il 24 gennaio e il 7 febbraio. Contestualmente agli incontri in biblioteca il progetto prevede anche 48 ore di “sportello individuale” nelle quali ragazzi dai 14 ai 30 anni potranno prenotarsi, direttamente dalla dott.ssa Annamaria Rospo ed in totale discrezione, degli incontri privati gratuiti nei quali esporre le proprie incertezze. Per tutte le informazioni e l’eventuale prenotazione delle sedute si può scrivere comodamente un messaggio whatsapp al numero 3803310181.

