CIVITAVECCHIA – “Vergine piena di grazia, mostrati madre tenera e premurosa per gli abitanti di questa tua città, perché l'autentico spirito evangelico ne animi ed orienti i comportamenti. Mostrati madre per quanti ne hanno maggiormente bisogno: per gli indifesi, gli emarginati e gli esclusi, per le vittime di una società che troppo spesso sacrifica l'uomo ad altri scopi ed interessi".

Con queste parole, tratte da una preghiera di Benedetto XVI, monsignor Cono Firringa, parroco della Cattedrale, ha guidato la preghiera della città di Civitavecchia durante l'omaggio floreale all'Immacolata, svoltosi ieri pomeriggio presso il monumento alla Vergine in Largo Mons. D’Ardia. A causa del maltempo, il rito si è svolto in forma ridotta, senza processione, grazie al prezioso supporto della locale stazione dei Vigili del Fuoco.