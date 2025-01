VITORCHIANO - Proseguono nel comune di Vitorchiano i lavori di integrazione e potenziamento della pubblica illuminazione. Dopo i recenti interventi a Paparano e in via Manzoni, si passa ora alla località Pallone.

In particolare, sono interessate dai lavori via Monte Rosa, piazza Monti Cimini e il parcheggio a servizio del cinema multisala. Prevista a breve anche l’installazione di supporti nuovi per rimpiazzare quelli eliminati per motivi di sicurezza sia al termine di via Monte Rosa sia lungo via della Stazione all’altezza della scuola dell’infanzia.

Tali potenziamenti della rete di pubblica illuminazione seguono quelli già effettuati nel recente passato in via Sodarella, via Pirandello, via dei Bucaneve, via delle Begonie, via Paparano, via La Nova, nel piazzale del cimitero e nell’area parcheggio in via Manzoni (davanti alla piscina). «Attività – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – che erano state annunciate a ottobre 2024 in occasione del consiglio comunale, durante il quale avevano trovato copertura economica, e che fanno seguito anche alle segnalazioni dei cittadini raccolte lo scorso anno. Tra queste rientreranno anche il potenziamento dell’illuminazione delle aree di sosta in Via Gramignana, nel parcheggio vicino l’area di manovra Cotral, in Via degli Ulivi, in prossimità dell’area verde, e lungo Via Marconi». Sarà presto svolta anche la gara per sostituire, lungo le principali strade comunali, oltre 400 lampade con moderne plafoniere led ad alta efficienza e basso consumo. «L’obiettivo – conclude Cruciani – resta quello di rendere progressivamente sempre più fruibili le aree urbane, partendo da quelle più isolate, maggiormente frequentate in orario serale o dove l’impianto esistente presenta le maggiori carenze. Queste attività si coniugano peraltro a quelle di prossima integrazione dell’impianto di video sorveglianza, un progetto di cui si è data recentemente notizia dopo il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, con cui si vuole man mano rendere Vitorchiano sempre più sicuro».

